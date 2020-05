Weiter Entspannung an der Coronafront auf Mallorca

Die eher erfreuliche Tendenz in der Coronakrise setzt sich auf Mallorca und den Nachbarinseln fort. Zwei neue Ansteckungsfälle wurden am Dienstag von den Gesundheitsbehörden gemeldet, am Montag waren es erstmals seit dem Beginn des Alarmzustandes gar keine gewesen.

Zwei Tote waren zu beklagen, so dass die Zahl der Verstorbenen auf 198 gestiegen ist. 1307 von 1910 Infektionsfällen gelten als geheilt.

Spanienweit ist der Trend ähnlich, wiewohl die Neu-Ansteckungen im Vergleich zu Montag gestiegen sind, und zwar von 356 auf 867. Es starben innerhelb von 24 stunden 185 Menschen, am Montag waren es 200 gewesen. (it)