Zugang zu Zweitimmobilien wird erleichtert

Der Zugang zu Zweitimmobilien auf Mallorca und im Rest Spaniens wird nun doch erleichtert. Nachdem ihre Nutzung zunächst erst in Phase zwei (voraussichtlich ab 25. Mai) des Corona-Ausstiegs erlaubt werden sollte, hat Ministerpräsident Pedro Sánchez den Beschluss mit Einschränkungen revidiert.

Noch am Samstagmorgen hatte es geheißen, dass mit Beginn der ersten Phase des Corona-Exit-Plans am Montag zwar Bewegungsfreiheit innerhalb einer Provinz gegeben sei, das Aufsuchen von Ferienwohnungen aber weiterhin verboten bliebe.

Vor der Presse erklärte Sánchez am Nachmittag auf Nachfragen von Medienvertretern dann, dass Aufenthalte inklusive Übernachtungen in Hotels und Zweitimmobilien gestattet seien, sofern sie sich in derselben Provinz wie der Erstwohnsitz eines Residenten befänden. Das Gesundheitsministerium hat die Entscheidung des Regierungschefs bestätigt.

Deutsche mit Erstwohnsitz auf Mallorca, die über ein Zweithaus auf der Insel verfügen, können dies demnach ab Montag also aufsuchen. Die Situation für Immobilienbesitzer ohne Erstwohnsitz ist aber weiterhin ungeklärt.

Hotels dürfen ab Montag mit Einschränkungen öffnen. Fitness-Räume, Spas, Swimmingpools, Spielplätze und andere nicht notwendige Gemeinschaftseinrichtungen bleiben aber weiter geschlossen.

(akt. 18.25 Uhr)