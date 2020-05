Sonntag mit ungemütlichem Wetter auf Mallorca

Foto: as

Der Regen setzt die Patios von Palma unter Wasser und erfrischt die Planzen in den Hinterhofgärten. Foto: as

Ein Tag, um im Bett zu bleiben: Der Sonntag startete auf Mallorca mit stürmischem Wind, Regen und einem regelrechten Temperatureinbruch.

Nachdem in der vergangenen Woche noch bis zu hochsommerliche 32 Grad gemessen wurden, kletterte das Thermometer in Palma gerade einmal auf 22 Grad. In Escorca im Nordwesten der Insel sanken die Temperaturen nachts auf 12 Grad.

Wegen heftiger Niederschläge und Sturm herrscht am Sonntag Warnstufe Gelb, für Menorca gilt sogar Warnstufe Orange. Dies meldete die staatliche Wetterbehörde Aemet.

Die stärksten Regenfälle auf Mallorca wurden am Sonntagmorgen im Südosten gemessen. In Portocolóm fielen 23,2 Liter pro Quadratmeter, in Santanyí waren es 20.9 Liter. Die Regenschauer sollen zum Abend hin abnehmen.

Zum Wochenbeginn wird es dann wieder trockener, am Dienstag zeigt sich auch die Sonne wieder.

Die Bucht von Palma verschwindet unter Regen und Wolken. Foto: mais