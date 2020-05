Schloss Bellver und Can Balaguer wieder geöffnet

Mit Phase 1 des Corona-Exits dürfen seit Montag auch Museen auf Mallorca wieder öffnen. Nur wenige Einrichtungen machten davon Gebrauch. In Palma können das Schloss Bellver und Can Balaguer wieder besichtigt werden. Nur wenige Besucher machten davon Gebrauch.

Nur gut eine Handvoll Menschen verirrte sich in die Burg von Bellver im Westen Palmas, dessen Turm weiterhin geschlossen ist. Im Stadtzentrum bot sich im Kulturzentrum Can Balaguer ein ähnliches Bild.

Andere Kulturzentren in Palma wie das Casal Solleric wollen ihre Pforten erst am 26. Mai in Phase 2 des Ausstiegsplans wieder öffnen. Das Museum Es Baluard ist ab dem 2. Juni wieder für Besucher zugänglich, das Museu de Mallorca ab dem 18. Mai.