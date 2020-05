Polizisten führen Maskenverweigerer aus Zug ab

Beamte der Guardia Civil haben aus einem Zug zwischen Inca und Palma de Mallorca einen 32-jährigen Mann abgeführt, der keine Maske tragen wollte. Das wurde am Donnerstag offiziell mitgeteilt.

Der Mann habe sich in der Nacht zum Mittwoch nach der Aufforderung durch die Polizisten auf der Höhe des Bahnhofs Lloseta geweigert, die Maske aufzusetzen, hieß es. Auch habe er die Ordnungshüter wiederholt bedroht. Daraufhin sei er weggebracht worden. Wegen des Vorfalls musste der Zug etwa 20 Minuten stehenbleiben.

In öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Spanien ist das tragen solcher Masken nunmehr Pflicht. (it)