Kein weiterer Coronatoter auf Mallorca, 2 Neu-Infektionen

Die täglich verkündeten Corona-Zahlen machen auf den Balearen seit Tagen Mut, so war es auch am Sonntag wieder. In der 24-Stunden-Bilanz gab es keinen weiteren Todesfall, die Zahl der Neu-Infektionen lang bei 2.

Somit wurden seit dem Ausbruch der Pandemie auf den Balearen 2041 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, von denen bisher 1594 geheilt wurden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus beläuft sich weiterhin auf 222.