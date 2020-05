Zahl der Dachpools in Palma dreimal so hoch wie im Jahr 2009

In Palma de Mallorca haben sich die beliebten Dachpools in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht. Das teilte am Montag die Gemeinde-Behörde für Stadtentwicklung mit. Waren es im Jahr 2009 nur 113, so stieg diese Zahl auf 186 im Jahr 2017, 253 ein Jahr später und 350 im Jahr 2019.

Im vergangenen Novembar war vor diesem Hintergrund die weitere Konstruktion solcher Pools erschwert worden. Seitdem ist die Zahl der Anträge auf den Bau solcher Konstruktionen stark zurückgegangen.

In den vergangenen Jahren sei die Konstruktion von Dachpools zu einem "Problem" geworden, sagte die zuständige Dezernentin Neus Truyol. Das habe gelöst werden müssen. (it)

Esta instrucción delimita la autorización de piscinas en las azoteas solo dentro del volumen edificable y nunca por encima de esta cubierta de los edificios, como sí se habían estado autorizando hasta ese momento.

En consecuencia, desde el mes de noviembre Cort ha observado una disminución radical en el número de solicitudes de piscinas en cubiertas. De hecho, desde ese mes el número de licencias de obra con estas instalaciones en cubiertas que se han aprobado por la Gerència d’Urbanisme ha sido solo de tres, y además se trata de proyectos que entraron por registro previamente la publicación de la instrucción.

En todo caso esta instrucción «ha servido para revisar y fijar un criterio de acuerdo con la literalidad de la norma y estará vigente hasta que en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urban (PGOU) se establezca la regulación definitiva», explica la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol.

La edil considera que «en los últimos años la instalación de piscina se había convertido en un problema que se tenía que resolver, tanto a nivel de convivencia en algunos barrios, como por la repercusión negativa que suponían para el entorno urbano y también por lo que se refiere al consumo excesivo de agua». En su opinión, por tanto, «hemos dado una respuesta a una problemática social y vecinal, pero también a la emergencia climática».