Erneut Passagiere von Mallorca nach Deutschland zurückgeschickt

Während sich die Reisesituation für den Sommer aufhellt, herrscht am Flughafen von Palma de Mallorca noch die restriktive Realität des Alarmzustandes. Zwei Ausländer, die aus Deutschland eingereist waren, wurden am Dienstag wieder zurückgeschickt, wie die Vertretung der Madrider Zentralregierung mitteilte.

Es handelte sich den Angaben zufolge um einen niederländischen und einen britischen Staatsangehörigen. Beide konnten ihre Anwesenheit nicht begründen. Bereits in den vergangenen Wochen war es auf Mallorca immer wieder zu Zurückweisungen von Ausländern gekommen.

Insgesamt erreichten am Montag 633 Flugpassagiere in 20 Jets den Mallorca-Airport. Die lediglich 62 aus dem Ausland angekommenen Menschen müssen jetzt auf Mallorca 14 Tage in Quarantäne verbringen. (it)