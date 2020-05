Deutsches Konsulat auf Mallorca wieder mit Bürgerservice

Das deutsche Konsulat in Palma de Mallorca wird ab Mittwoch, 27. Mai, wieder den gewohnten Bürgerservice anbieten. Das hat Konsulin Karin Köller am Dienstag per Pressemitteilung bekanntgegeben.

Aufgrund der weiter erforderlichen Schutzmaßnahmen und der beengten räumlichen Verhältnisse müssten sich Besucher allerdings auf einige Veränderungen einstellen. Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte des Bürgerservice unter Pandemiebedingungen:

Das Konsulat ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr telefonisch erreichbar. Aber: Die bisherigen allgemeinen Öffnungszeiten für einen Besuch im Konsulat entfallen. Künftig ist zur Wahrnehmung aller Angebote eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich.

Weitere Details zur Terminbuchung und zu den Sicherheitsmaßnahmen kann man der Webseite der Behörde entnehmen. Auch das Büro des Honorarkonsuls auf Menorca ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Honorarkonsuls zu finden. (red)