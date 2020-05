Bill Gates wird Mitbesitzer des Hotel Formentor

US-Milliardär Bill Gates wird sich als Aktionär am Hotel Formentor auf Mallorca beteiligen. Noch gehört die älteste Luxusherberge der Insel der Hotelkette Barceló, sie soll aber im Dezember dieses Jahres vom amerikanischen Unternehmen Four Seasons übernommen werden.

Mit Hilfe der Fonds-Gesellschaft Emin Capital aus Andorra hat Four Seasons im vergangenen Jahr eine Kaufoption erworben. Die amerikanische Hotelkette will die Traditionsherberge in Port de Pollença in ein internationales Zentrum für Thalasso-Therapie verwandeln.

Four Seasons betreibt mehr als 80 Luxushotels in aller Welt. Das Unternehmen wurde Anfang 2007 von Gates und dem saudi-arabischen Prinz Alwaleed Bin Talal für schätzungsweise 3,8 Milliarden Dollar übernommen.

Das mallorquinische Unternehmen Barceló kaufte das Hotel 2006 für 70 Millionen Euro und erteilte im vergangenen Jahr eine Kaufoption im Wert von rund 100 Millionen Euro. Auch wenn der Name des Interessenten unter die Geheimhaltungsklausel fiel, sickerte der Name Four Seasons schon bald durch.