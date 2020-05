Fäkalwasser fließt durch Gesundheitszentrum

Das Gesundheitszentrum in Palma de Mallorcas Viertel Pere Garau kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Die Mediziner-Gewerkschaft "Simebal" äußerte am Freitag, dass Fäkalwasser in den Gängen gesehen worden sei. Das stelle eine schwere Gesundheitsgefahr für Mitarbeiter und Patienten dar.

Hinzu kommen den Angaben zufolge tropfendes Wasser von den Decken, Ratten und anderes Ungeziefer. Die Gewerkschaft forderte, ein für alle Mal eine Lösung für die Probleme zu finden. Die Stadt Palma hatte vor Monaten bereits angekündigt, dieses Gesundheitszentrum zu renovieren.

Pere Garau gilt in Palma als trubelig-buntes Multikultiviertel und zugleich ärmlicher Kiez. (it)