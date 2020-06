Polizei räumt Cala Llombards wegen zu vieler Menschen

Auf Mallorca haben Polizisten angesichts der noch nicht ausgestandenen Coronakrise am Sonntag erneut einen Strand räumen müssen. Nach den Illetes-Stränden am Samstag traf es die auch bei Deutschen sehr beliebte Cala Llombards bei Santanyí im Südosten von Mallorca.

Auch woanders füllten sich die Strände, mussten aber nicht geräumt werden, weil der Sicherheitsabstand zwischen den Gruppen von zwei Metern in der Regel eingehalten wurde. Der Anfangsbereich des Es-Trenc-Strandes bei Sa Rapita wurde dermaßen voll, dass Bürgermeisterin Xisca Porquer davon sprach, hier auch bald einschreiten zu müssen, wenn das so weitergehe.

Auch am anderen Ende des sieben Kilometer langen Naturstrandes, in Colònia de Sant Jordi, hielten sich am Sonntag Hunderte Menschen auf. Auch nach port d'Alcúdia und Port de Pollença zog es viele Besucher. (it)