Einlasskontrollen in Schinken- und Bierstraße auf Mallorca geplant

In der allseits bekannten Schinken- und auf der Bierstraße im Party-Areal an der Playa de Palma auf Mallorca wird es in der diesjährigen Post-Corona-Sommersaison verstärkte Einlasskontrollen geben. Das meinte der Stimmungssänger und Ballermann-Impressario Peter Wackel gegenüber MM.

Es solle verhindert werden, dass das Partyleben dort trotz der Pandemie wie in den vergangenen Jahren ungehindert über die Bühne gehe, so der Künstler. Auf Mallorca gilt auch an der Playa in diesem Sommer Maskenpflicht, Mindestabstände von zwei Metern müssen eingehalten werden.

Für die Kontrollen zur Unterbindung von Corona-Ansteckungen in der Schinkenstraße müssen dieses Jahr ungewöhnlich viele Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen. Es soll verhindert werden, dass Touristen vom Strand direkt in Lokale wie "Bamboleo" oder "Bierkönig" strömen. (it)