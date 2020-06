Manacor erklärt Strände der Gemeinde für "virusfrei"

Alle Strände der Gemeinde Manacor im Nordosten von Mallorca sollen das Label "virusfrei" erhalten. Das erklärte Bürgermeister Miquel Oliver am Donnerstag vor Hoteliers und Unternehmern in S’Illot. Auf Liegen, Sonnenschirme und Chiringuitos müssen Badegäste in diesem Sommer verzichten.

Die Hoteliers der Küstenregion im Nordosten zeigen sich seinen Angaben zufolge nach anfänglichem Zögern zunehmend bereit, in diesem Sommer zu öffnen. Sie hätten auch die schirm- und liegenfreien Strände als Maßnahme zur Reduzierung des Infektionsrisikos befürwortet, hieß es. Duschen bleiben diesen Sommer ebenfalls geschlossen. Rettungsschwimmer sollen in S’Illot, Porto Cristo oder Cala Domingos weiter ihren Dienst tun.

Der Strandbetreiber hatte im Mai seinen Service eingestellt, so dass nun die Gemeinde für die Säuberung und andere Arbeiten zuständig ist.