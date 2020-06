Hotels und Reiseveranstalter informieren "Test-Urlauber"

Die Vorbereitungen für das touristische Pilotprojekt auf Mallorca sind fast abgeschlossen. Die teilnehmenden Hotelketten Iberostar, Riu, Garden und Viva haben Infomaßnahmen zu ihren Corona-Sicherheitsprotokollen erarbeitet, um am kommenden Montag die ersten deutschen Urlauber empfangen zu können.

"Die Touristen werden von Hotels und den Reiseveranstaltern über alle Corona-Maßnahmen aufgeklärt", erklärte Gabriel Llobrea, Vorsitzender des Hotelketten-Verbands ACH. Tui, DER Touristik und Schauinsland Reisen wollen demnach ihre Vorbereitungen bis Sonntag abgeschlossen haben.

Die Urlauber aus Deutschland sollen bis zum 29. Juni an der Playa de Palma und in Alcúdia untergebracht werden. Dafür seien das Iberostar Cristina, das Riu Bravo und das Concordia vorbereitet worden, hieß in einem Bericht der Zeitung Ultima Hora. In Alcúdia nehmen das Alcúdia Garden und das Viva Golf am Projekt teil.

"Wir wissen, dass bei dem Projekt viel auf dem Spiel steht, aber unsere Hotels verfügen über das nötige Know-how und Professionalität, um diese Herausforderung zu meistern", erklärte Llobrera.