Auch Calviá auf Mallorca untersagt Feiern zu San Juan

Nicht nur Palma verbietet Feierlichkeiten zur Johannisnacht an seinen Stränden, auch andere Gemeinden auf Mallorca ziehen nach. Am Wochenende teilte das Rathaus der Gemeinde Calviá im Inselsüdwesten mit, den Zugang zu den Stränden der Gemeinde während der Nacht von San Juan zu verbieten.

Von 20 Uhr an am 23. Juni bis 8 Uhr morgens am 24. Juni ist es verboten, wie sonst üblich am Strand zusammenzukommen. In Calviá wird sonst mit Konzerten und Programm zum Beispiel am Strand von Santa Ponça gefeiert.

Üblicherweise wird die "Nit de San Juan" von Familien mit Lagerfeuern und großen Zusammenkünften am Strand verbracht. Es wird gegrillt und getanzt, viele der Feiernden übernachten auch am Strand. Der Brauch sieht vor, um Mitternacht ins Meer zu steigen.

Vorab fand in den Vorjahren meist ein buntes Programm, unter anderem mit den Feuerläufen "Correfoc" in Städten und Dörfern der Insel statt. (dise)