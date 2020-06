Diese Regionen auf Mallorca sind am stärksten von Covid-19 betroffen

Palma gehört auf Mallorca zu den am stärksten betroffenen Regionen, was bisherige Ausbrüche von Covid-19 angeht. Dort wurden vor allem im Gesundheitszentrum von Camp Redó nördlich der Plaza Espanya mit einer Zahl von 147 besonders viele Menschen positiv getestet. 147.

Danach folgt das Gesundheitszentrum von Palmanova-Na Burguesa an der Andratx-Autobahn mit 102 positiven Fällen. Auch andere große Zentren wie in Inca und Manacor hatten einen hohen Zulauf und verzeichneten balearenweit dementsprechend die meisten Fälle. Gezählt wird in dieser Statistik aber nicht nur, wer mit seiner Gesundheitskarte in dem Zentrum registriert ist.

In den achtzehn Gebieten von Palma und seinem Ballungsgebiet gibt es 963 registrierte Fälle, was etwa der Hälfte der 2.152 Infektionen entspricht, die auf den Balearen seit dem Ausbruch der Pandemie laut Regierungsangaben registriert wurden.

Die Gebiete mit den wenigsten Fällen im Gesundheitswesen sind Santanyí und Pollença. (dise)