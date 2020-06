Mallorca und das Coronavirus: Update vom 18. Juni

Wenige Tage vor der Grenzöffnung drehte sich am Donnerstag auf Mallorca wieder viel um das Pilotprojekt, politische Verlautbarungen und wirtschaftliche Fragen.

18 Deutschen an nur einem Tag Einreise nach Mallorca verweigert

Nur wenige Tage vor der Grenzöffnung in Spanien am 21. Juni ist am Flughafen von Mallorca am Mittwoch 18 deutschen Flugpassagieren die Einreise verweigert worden. Sie mussten nach offiziellen Angaben unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen.

Madrid genehmigt zehn Zusatz-Flüge fürs Pilotprojekt auf Mallorca

Die spanische Zentralregierung hat am Donnerstag zehn zusätzliche Flüge aus Deutschland für das Pilotprojekt auf Mallorca genehmigt. Sie sollen zwischen Donnerstag und Samstag auf der Insel landen, wie aus dem staatlichen Mitteilungsblatt "Boletín Oficial del Estado" hervorgeht. Zu den zusätzlichen Flügen zählen zwei Extra-Verbindungen aus Düsseldorf und eine aus München.

Spanien beobachtet Corona-Ausbruch in Deutschland genau

Angesichts des Coronaausbruchs in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Gütersloh beobachtet die spanische Regierung genau, was in Deutschland passiert. Er sei "sehr besorgt" über solche Vorkommnisse, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Donnerstag. Man könne sich jetzt nicht einfach zurücklehnen, sondern müsse weiter wachsam sein.

Sánchez präsentiert Milliardenprogramm für den spanischen Tourismus

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Donnerstag ein Milliarden-Programm zur Unterstützung der coronabedingt angeschlagenen Tourismusindustrie auch auf Mallorca angekündigt. Es hat einen Umfang von 4,262 Milliarden Euro.

Mallorca nähert sich mit großen Schritten der Rezession

Mallorca und die Nachbarinseln nähern sich wegen der Coronakrise mit großen Schritten der Rezession. In den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaft um 4,5 Prozent, wie Carmen Planas, die Vorsitzende des balearischen Arbeitgeberverbandes Caeb, am Mittwoch mitteilte. Seit 2008, dem Beginn der großen Wirtschaftskrise, gab es einen solchen Rückschritt in so kurzer Zeit nicht.

Deutsche Urlauber monieren fehlende Liegen auf Playa de Palma

Die Freude der Deutschen war am Montag groß bei ihrer Ankunft an der Playa de Palma – endlich Sonne, Strand und Meer. Enttäuscht zeigten sich dann aber viele der ersten Urlauber über die Tatsache, dass an Palmas Stränden noch immer keine Schirme und Liegestühle stehen. „Die Urlauber sind alle traurig deswegen”, versichert eine Gastronomin von der Playa MM am Telefon. (it)