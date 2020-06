Mallorca und das Coronavirus: Update 17. Juni

Buchungschaos bei der Tui. Internationales Medienecho auf ersten Urlaubsflug nach Mallorca. Oppositionspolitikerin macht sich über Beifall für deutsche Touristen lustig. "Allsun"-Hotels öffnen früher als geplant.

Tuifly bucht Pilotprojekt-Gäste auf unautorisierte Flüge um

Der deutsche Reisekonzern Tui, der an dem Pilotprojekt auf Mallorca teilnimmt, hat nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bis zu 200 Passagiere auf nicht autorisierte Flüge der Gesellschaft Eurowings umgebucht. Es handelte sich um Verbindungen mit den Abflugorten Köln/Bonn und Frankfurt. Den Gästen wurden ihre Buchungen nur 24 Stunden vor der Abreise storniert.

Politikerin macht sich über Empfang von Deutschen auf Mallorca lustig

Ironische Kommentare einer Abgeordneten der oppositionellen Partei Pi über den Empfang der ersten deutschen Touristen auf Mallorca haben Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag im Regional-Parlament in Palma de Mallorca zur Weißglut gebracht. Die sozialistische Politikerin bezeichnete die Äußerungen von Lina Pons als respektlos gegenüber den Arbeitnehmern in der Hotelbranche und den Hoteliers.

Großes Medienecho in Deutschland auf touristisches Pilotprojekt

Keine PR-Kampagne der Welt hätte das geschafft. Das Medienecho zum Pilotprojekt auf Mallorca ist nicht nur in den deutschen Medien gewaltig. Das ZDF und die ARD sowie zahlreiche andere Medien berichteten im Laufe des Montags über den ersten Flug der ?Pilotprojekt-Touristen? von Düsseldorf nach Palma de Mallorca.

"Allsun"-Hotels auf Mallorca öffnen früher als geplant

Der deutsche Touristikkonzern Alltours startet mit seinen "Allsun"-Hotels auf Mallorca früher als geplant in die Saison. Gäste können laut einer Pressemitteilung Urlaub in den Hotels der unternehmenseigenen Marke ab dem 26. Juni buchen. Der Anbieter reagiert damit auf die Öffnung der balearischen Grenzen nach Ende des Alarmzustands am 21. Juni.

Mallorcas "Roter Blitz" fährt ab Juli wieder

Passend zum verspäteten Beginn der Urlaubersaison nimmt auch der "Rote Blitz", der historische Zug der zwischen Palma und Sóller fährt, ab Juli wieder den Betrieb auf. Fast drei Monate standen die Räder der Holzeisenbahn still. Auch die Verbindung der historischen Straßenbahn zwischen Sóller und seinem Hafen startet am 1. Juli wieder. Aufgrund der Coronakrise war der Betrieb am 29. März eingestellt worden.

Norwegian fliegt ab dem 1. Juli wieder ab Mallorca

Die schwer angeschlagene skandinavische Airline Norwegian fliegt ab dem 1. Juli wieder von Mallorca ab. Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervorgeht, geht es allerdings von der Insel zunächst nur in die die nordeuropäischen Städte Oslo, Stockholm und Kopenhagen.

Mieten sinken wegen Corona

Der Mietpreis auf den Balearen verzeichnete laut dem am Dienstag veröffentlichten Index des Immobilienportals Fotocasa den ersten Rückgang des Jahres. Im Mai lagen die Mieten 1,8 Prozent unter denen des Vormonats und 0,5 Prozent unter den Vorjahreswerten. Der leichte Rückgang könne mit der Corona-Pandemie und der geringeren Nachfrage während der Touristensaison zusammenhängen, hieß es.

Corona-Fall im Finanzamt von Palma

Eine Angestellte des Finanzamts von Palma de Mallorca ist am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Nachricht sorgt bei ihren Kollegen für Beunruhigung. "Wir stehen in direktem Kontakt zu den Bürgern und hier respektiert niemand den Sicherheitsabstand", hieß es.