Temperatur wird in Spanien-Airports mit Geheimkameras gemessen

In den spanischen Flughäfen, also auch im Son-Sant-Joan-Airport auf Mallorca, soll die Körpertemperatur der Passagiere ab dem kommenden Sonntag, wenn die Reisefreiheit wieder hergestellt ist, mit verdeckten Kameras gemessen werden. Dies ist eine der Maßnahmen, über die Maurici Lucena, der Chef der Betreibergesellschaft Aena, am Donnerstag auf einem Expertentreffen berichtete.

Außerdem wolle man die Flughäfen erheblich intensiver desinfizieren, sagte der Manager am Donnerstag. Insgesamt würden bis zum Jahr 2021 1,2 Milliarden Euro in die Airports investiert, um sie coronagerecht umzugestalten.

Der Flughafen von Palma de Mallorca ist der drittwichtigste in Spanien nach Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat. (it)