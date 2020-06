Manche Strände proppenvoll am ersten Sommer-Sonntag auf Mallorca

Am arbeitsfreien ersten Sommer-Sonntag auf Mallorca hat es dermaßen viele Einheimische zu Stränden gezogen, dass an einigen Orten Mindestabstände nicht eingehalten werden konnten. Deswegen mussten einige kleine Strände geschlossen werden, etwa in Illetes bei Palma.

Andere füllten sich bei Temperaturen um 30 Grad ebenfalls sehr, wurden aber wie der Estanys-Strand, die Verlängerung von es Trenc in Colònia de Sant Jordi im Südosten von Mallorca, nicht geräumt.

Der Mindestabstand an einem Strand muss während der sogenannten "neuen Normalität" 1,5 Meter betragen, mehr als 25 Personen in Gruppen dürfen nicht zusammenkommen. (it)