Mehrjährige Haft für Amokfahrer von Arenal

Der Fahrer, der auf Mallorca vier Jugendliche vor einer Diskothek an der Playa de Palma mit seinem Wagen erfasst hatte, muss eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen. Zudem wurde er zur Zahlung eines Schmerzensgelds in Höhe von 5256 Euro verurteilt.

Das Gericht in Palma hat den 20-Jährigen in dieser Woche zu zehn Jahren Haft verurteilt, nachdem bewiesen wurde, dass er sein Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert haben soll. Zeugenangaben zufolge soll er eines der Opfer Minuten vor der Tat mit den Worten "Ich werde dich töten" bedroht haben.

Im April 2019 habe er nach einem Streit zwischen Balneario 1 und Balneario 2 die vier Geschädigten, darunter zwei Minderjährige, verletzen wollen. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weil er auf den Bürgersteig raste, erfasste er auch die Absperrzäune eines im Bau befindlichen Gebäudes.

Im Anschluss flüchtete der Täter laut Polizeiangaben mit einem Komplizen in einem anderen Fahrzeug. Zeugen konnten allerdings das Kennzeichen notieren, weshalb er kurz darauf gefasst wurde. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich um ein Mietfahrzeug, das später in der Nähe des Elendsviertels Son Banya in Palma aufgefunden wurde. (dise)