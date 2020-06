Streit zwischen Privatfirma und Palma verhindert Liegen auf Playa

Wegen eines Streits zwischen einem Privatunternehmen und der Stadt Palma de Mallorca stehen auf der sieben Kilometer langen Playa weiterhin keine Miet-Liegen und Schirme. Man sei mit der Firma Mar de Mallorca noch nicht zu einer Einigung darüber gekommen, wie man mit den Verlusten durch die Coronakrise umzugehen habe, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag. Deswegen wird man auch zum offiziellen Saisonbeginn am Mittwoch dort vorerst keine Liegen und Schirme mieten können.

Ähnlich wie an der Playa de Palma geht es an anderen Stränden der Balearen-Kapitale zu: Was den Strand von Ciutat Jardí und den Strand von Cala Estància angeht, so gibt es einen Streit mit der Firma Marport Sunbeach. Lediglich in Cala Mayor stehen Schirme und Liegen, weil dort eine Einigung mit dem Unternehmen Beach i Oci erzielt wurde.

Während des Pilotprojekts mit deutschen Touristen Mitte Juni hatten Urlauber, die in den Hotels Riu Concordia und Riu Bravo untergebracht waren, das Fehlen von Liegen und Schirmen auf der Playa de Palma moniert.

Unterdessen wurde bekannt, dass am Mittwoch 50 Prozent der Balneario-Bars an der Playa de Palma öffnen. Die Tatsache, dass keine von ihnen Mitte Juni zugänglich war, hatte deutsche Urlauber gewundert. (it)