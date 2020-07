Streit um Tische und Stühle auf dem Strand von Port de Pollença

In Port de Pollença im Nordosten von Mallorca sind Wirte dazu übergegangen, den Strand mit Stühlen und Tischen vollzustellen. Deswegen setzte sich eine Bürgerinitiative namens "Junts Avançam" nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mit der spanischen Küstenschutzbehörde in Verbindung. Die soll dem Treiben Einhalt gebieten.

In den vergangenen Wochen hätten immer mehr Gastbetriebe völlig rechtswidrig in dieser Hinsicht gehandelt, so "Junts Avançam" weiter. Die Organisation sprach von "illegalen Besetzungen".

Port de Pollença ist vor allem bei britischen Urlaubern seit Jahrzehnten sehr beliebt. (it)