Chiringuito von Mondragó soll zugunsten des Naturschutzes weichen

Das Umweltministerium von Mallorca und den Nachbarinseln will nun definitiv den seit vielen Jahren bekannten Chiringuito am Strand des Naturparks Mondragó im Südosten von Mallorca entfernen. Darüberhinaus geht aus dem am Wochenende bekannt gewordenen entsprechenden Umgestaltungsplan hervor, die Ausflugsfahrten von Touristenbooten zu begrenzen.

Begründet werden die vorgesehen Maßnahmen mit der Tatsache, dass die Zahl der Dünen im Umkreis des Chiringuitos in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei. Nach der Beseitigung der Strandbude will man dort die Flächen renaturieren.

Was die Ausflüge mit Touristen anbelangt, so sollen diese auf drei Tage pro Woche begrenzt werden. Höchstens 60 Gäste sollen auf ein Schiff dürfen.

Die Gegend um die Cala Mondragó ist eine schönsten und naturbelassensten im Südosten von Mallorca. Sie gehört zur Gemeinde Santanyí. (it)