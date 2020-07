Cala Molins im Norden von Mallorca wegen zu vieler Besucher gesperrt

Angesichts der zunehmenden Zahl von Touristen auf Mallorca müssen kleinere Strände wegen zu vieler Menschen vor allem an den Wochenenden immer wieder einmal gesperrt werden. Dies geschah am Sonntag an der Cala Molins, die zu Pollença gehört. Am Mittag mussten Lokalpolizisten den Zugang dichtmachen, um die Sicherheitsabstände zwischen den Gästen garantieren zu können.

Auch die berühmte Playa Formentor steht unter genauer Beobachtung: Dorthin hatten sich am Wochenende so viele Menschen begeben, dass man auch hier kurz davor war, einzuschreiten. Hinzu kamen zahlreiche Privatboote, die vor dem Strand ankerten.

Immer mal wieder von Schließung bedroht sind auch die in Bussen erreichbaren Illetes-Strände bei Palma. Auch hier ist die Polizei wachsam. (it)