Parkhäuser in Palma de Mallorca werden teurer

Wer mit dem Auto nach Palma de Mallorca hineinfahren will, muss künftig mehr Geld fürs Abstellen in den städtischen Parkhäusern zahlen. Pro Stunde steigt der Preis im Zentrum nach Angaben der Verwaltung um 0,077 Cent, am Stadtrand werden 0,05 Cent zusätzlich fällig. Es handelt sich um die erste Preiserhöhung seit dem Jahr 2016.

In folgenden Parhäusern werden nunmehr knapp über zwei Euro pro Stunde fällig: Vía Roma, Cuenta de Empúries, Contado Rosselló, Plaça Major und Marqués de la Senia. Vorher kostete es 1,92 Euro. In den Parkhäusern Santa Pagesa und an der Manacor-Straße kostet's 1,30 Euro pro Stunde statt 1,25 Euro.

Die Parkhäuser von Palma sind traditionell bei Ausflüglern beliebten, die aus ihren Hotels in die Stadt fahren. (it)