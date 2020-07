Guardia Civil führt Chef der Hafenbehörde der Balearen ab

Beamte der Guardia Civil haben den Chef der Hafenbehörde von Mallorca und den Nachbarinseln, Joan Gual de Torrella, und drei Mitglieder des Führungsgremiums in einer aufsehenerregenden Aktion festgenommen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, wird ihnen Korruption im großen Stil vorgeworfen.

Es geht offenbar um Festmachgenehmigungen in Häfen auf der Nachbarinsel Menorca und Unregelmäßigkeiten bei der Schließung öffentlicher Verträge.

Die Operation gegen die Hafenmanager begann am späten Donnerstagabend. Am Freitagmorgen besetzten Beamte den Sitz der Behörde in Palma, in den Räumen wurde nach Beweismaterial gesucht.

Die balearische Hafenbehörde (APB) ist zuständig für die wichtigen See- und Frachthäfen der Inseln wie Palma, Alcúdia, Mahón, Ciutadella, Ibiza und Savina (Formentera). Die Behörde ist dem spanischen Verkehrsministerium unterstellt. Vor seiner Berufung zum APB-Präsidenten war Joan Gual de Torrella lange Zeit Präsident der Handelskammer von Mallorca gewesen. (it)