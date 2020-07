Sorge wegen Partys in Gewerbegebieten auf Mallorca

Die immer wieder stattfindenden Massenpartys in den Gewerbe- und Industriegebieten vor den Toren von Palma de Mallorca bereiten den Behörden auf der Insel weiter Sorgen. Auch am Wochenende kam es wieder zu solchen Zusammenkünften von Hunderten von Jugendlichen. Brennpunkte waren auch diesmal die Bereiche Can Valero, Son Rossinyol und Son Castelló.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, hätten sich insbesondere in den Morgenstunden des Samstags große Gruppen von jeweils bis zu 60 Personen zusammengetan, laut Musik gehört und Alkohol konsumiert. Auf die Abstands- und Maskenregeln wegen der Coronakrise sei nicht geachtet worden.

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang auch die geringe Zahl an Polizeikräften, die dem Blatt zufolge der Situation mehr oder weniger "machtlos gegenüber stand". Auf der Insel kam es aber auch schon vor der Coronakrise immer wieder zu solchen Straßenpartys.