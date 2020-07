Privatfirma stellt endlich Mietliegen und -schirme an Playa de Palma auf

Nach einem wochenlangen Hin und Her hat die Privatfirma "Mar de Mallorca" damit begonnen, an der berühmten Playa de Palma Mietliegen und -schirme aufzustellen. Das bestätigten Wirte der Gegend am Dienstag MM.

Zuvor hatte der zuständige Dezernent der Stadtverwaltung Alberto Jarabo dem Unternehmen ein Ultimatum gestellt. Nun werden an Abschnitten mit eher vielen Besuchern die Schirme und Liegen platziert.

Während der Coronakrise war es zwischen der Kommune und "Mar de Mallorca" zu einem Streit wegen der finanziellen Entschädigung gekommen, der sich bis tief in den Juli hinein fortsetzte.

Lange sah die Playa de Palma deshalb naturbelassen wie ein Karibikstrand aus. Während einige Gäste dies durchaus annehmbar fanden, monierten andere das Fehlen der Mietliegen und -schirme. (it)