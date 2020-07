Arbeiten zur Verhinderung von Fäkal-Einleitungen ins Meer in Palma starten

Die Arbeiten zur Verhinderung von Abwasser-Einleitungen an den Stadtstränden von Palma de Mallorca haben am Dienstag begonnen. Bürgermeister José Hila "Sozialisten" machte sich ein Bild von der Bohrmaschine, die einen drei Kilometer langen Tunnel mit zwei Metern Durchmesser durch die erde treiben soll.

Damit soll die Einleitung von Fäkalien etwa bei Regenschauern um 90 Prozent reduziert werden. Das Ganze soll wie folgt funktionieren: Regnet es, rauscht das aus dem Abwassersystem überlaufende Wasser durch den tunnel und fließt in ein Becken, bevor es in einer chronisch überlasteten Kläranlage wieder aufbereitet wird.

in den vergangenen Jahren hatten die strände Can Pere Antoni und Ciutat Jardí immer wieder geschlossen werden müssen, weil Abwasser in größeren Mengen ins Meer gelangt war. Zuletzt geschah dies nach einem kurzen Schauer vor einigen Tagen. (it)