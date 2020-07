Roter Mini überschlägt sich mehrfach auf Inca-Autobahn auf Mallorca

Bei einem spektakulären Unfall sind auf der Autobahn Inca - Palma de Mallorca am Mittwochmittag nahe der Ausfahrt zum Gewerbepark Son Castelló zwei Frauen schwer verletzt worden. Ein roter Mini stieß aus noch ungeklärter Ursache mit einem anderen Auto zusammen und überschlug sich mehrfach.

Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei Spuren der Autobahn mussten gesperrt werden.

Auf der Höhe der Ausfahrt Son Castelló herrscht im Gegensatz zu sonstigen Stellen in der Regel dichterer Verkehr, so dass das Unfallrisiko dort höher ist. (it)