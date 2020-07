Der Hafenchef von Mallorca will weiter nicht zurücktreten

Der unter Korruptionsverdacht stehende Chef der Hafenbehörde von Mallorca und den Nachbarinseln, Joan Gual de Torrella, will weiterhin nicht zurücktreten. Er wisse nicht, was ihm vorgeworfen werde, sagte er am Mittwoch. Er sei immer nach Recht und Gesetz vorgegangen.

Gual und vier weitere Manager des Hafen-Führungsteams waren in der vergangenen Woche von der Guardia Civil festgenommen worden. Es geht nach Medienberichten unter anderem um Unregelmäßigkeiten bei der Gewährung von 91 Festmachgenehmigungen in Häfen auf der Nachbarinsel Formentera und weitere auf Menorca. Joan Gual soll dies genutzt haben, um persönliche Schulden loszuwerden.

Die Manager befinden sich inzwischen unter Auflagen auf freiem Fuß. Die Hafenbehörde AFB ist zuständig für die wichtigen See- und Frachthäfen der Inseln. Sie ist dem spanischen Verkehrsministerium unterstellt. (it)