So kommen Sie gut durch die mallorquinische Hitze

Am ersten Augustwochenende wird es auf Mallorca hochsommerlich. Am Samstag werden Spitzenwerte von 32 bis 38 Grad erwartet, besonders in der Inselmitte rund um Inca klettert das Quecksilber der 40-Grad-Marke entgegen. Am Sonntag gehen die Temperaturen leicht zurück, es ist mit 32 bis 35 Grad zu rechnen, prognostiziert das spanische Wetteramt Aemet. Mit Beginn der neuen Wochen zeigt das Quecksilber maximal 30 Grad an.

Höchstwerte von 38 Grad im Süden und der Mitte der Insel sind für Freitag vorhergesagt. In Teilen der Insel gilt die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange wegen der Hitze sowie die höchste Waldbrandstufe. Nachts fallen die Werte nicht unter 25 bis 27 Grad. Der Himmel ist wolkenlos. Das Mittelmeer hat sich auf 27 bis 29 Grad erwärmt.

Die Lokalpolizei von Palma gibt Tipps, wie sich Bewohner und Urlauber am besten vor der Hitze schützen können. So ist es ratsam, besonders von 11 bis 18 Uhr die direkte Sonne zu meiden. Außerdem sollte auf luftige Kleidung und genügend Flüssigkeitsaufnahme geachtet werden. Bei einem Verdacht auf Hitzschlag oder Sonnenstich rät die Polizei die Person an einen kühlen Ort zu bringen und deren Füße hochzulagern. Kühle Umschläge auf Stirn, Nacken und in den Achseln sorgen für Erfrischung. Ist die Person bewusstlos, muss diese in die stabile Seitenlage gebracht werden, auf keinen Fall sollte man versuchen, ihr etwas zu trinken zu geben. Zudem ist es ratsam, den Notruf unter 112 zu wählen. (cls)