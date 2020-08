Frau fällt Mauer in Cala Llamp fünf Meter herunter

In dem Ferienort Cala Llamp im Südwesten von Mallorca ist eine Frau fünf Meter eine Mauer heruntergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut dem Hilfsdienst 061 ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Siedlung, die zur Gemeinde Andratx gehört.

Die 60-jährige Frau musste in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

In dem spektakulär gelegenen Ort Cala Llamp leben viele deutschsprachige Residenten. Das Highlight dort ist der Beachclub Gran Folies. (it)