Frau nach Fenstersturz in Andratx schwer verletzt

Die Einsatzkräfte am Ort des Vorfalls. Foto: Youtube: Ultima Hora

In Andratx im Südwesten von Mallorca ist eine 42-jährige Frau aus dem dritten Stockwerk eines Wohngebäudes gestürzt. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag gegen 22.45 Uhr in der Andalucía-Straße.

Die Frau musste mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden.

Vor dem Sturz waren Zeugen zufolge aus der Wohnung Schreie und Streitereien zu hören gewesen. Die Frau fiel aus zwölf Metern Höhe auf das Dach eines Autos, das den Sturz abmilderte. Die am Ort des Vorfalls anwesenden Töchter mussten wegen eines Schocks ärztlich behandelt werden. (it)