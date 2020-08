Mallorca-Regierung plant Massentests bei lokalen Corona-Ausbrüchen

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will bei der Aufspürung von neuen Corona-Ausbrüchen jetzt anders als in den vergangenen Monaten systematisch sämtliche Kontaktpersonen schnell testen. Damit solle das ohnehin nicht besonders dramatische Pandemie-Geschehen auf den Inseln effizienter eingedämmt werden, sagte der Coronaexperte Javier Arranz am Mittwoch vor Journalisten.

In den vergangenen Wochen war die Zahl der Infizierten auf den Inseln wie überall im sonstigen Spanien und auch in Deutschland angesichts der höheren Mobilität der Menschen wieder angestiegen.

Eine weitere Maßnahme werde die Einstellung von mehr Aufspürprofis sein, so Arranz weiter. Bereits in den vergangenen Wochen war diese auf 200 angestiegen, so dass viel mehr Kontaktpersonen als im Frühling entdeckt werden konnten. Jetzt sollen noch einmal 200 Experten hinzukommen.

90 Prozent der entdeckten und getesteten neu Erkrankten weisen den Angaben von Arranz zufolge keine oder nur ganz schwache Symptome auf. Deswegen werden sie in ihren Häusern und Wohnungen behandelt oder beobachtet, weshalb das Gesundheitssystem überhaupt nicht überlastet sei. Am Mittwoch befanden sich auf den Balearen nur sieben Coronapatienten auf einer Intensivstation. (it)