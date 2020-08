Parkplatz an der Cala Varques ist geschlossen

Die Lokalpolizei der Gemeinde Manacor hat am Donnerstag einen illegalen Parkplatz nahe der Cala Varques versiegelt. Das Privatgrundstück an der Straße von Porto Cristo nach Portocolom wurde seit vier Jahren ohne Genehmigung von den Strandbesuchern als Stellplatz für ihre Fahrzeuge genutzt.

Der Grundstückseigentümer wurde vom Rathaus über den Schritt informiert. Bereits im Juli wurde das Parken an der Cala Varques im Osten von Mallorca deutlich erschwert, entlang der Landstraße ließ der Inselrat Holzbarrieren und Parkverbotsschilder aufstellen. Mit diesen Maßnahmen soll der Besucheransturm in der Bucht reduziert und so die Natur geschützt werden, teilen Rathaus und Inselrat mit. (cls)