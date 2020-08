Kunst soll den Tourismus ankurbeln

Ganze 365 Stufen führen auf den Kalvarienberg von Pollença. Dieser Tage haben sie sich in ein Freilichtmuseum verwandelt. Dank des Künstlers Joan Bennàssar, der am Rande der Gemeinde lebt, in der er 1950 geboren wurde. Mehr als 30 seiner großformatigen Skulpturen säumen den Carrer del Calvari.

„Els graons de les fatigues i grandeses del cor“ (Die Stufen der Mühsal und der Größe des Herzens) ist diese Schau unter freiem Himmel überschrieben. Der Titel bezieht sich nach Angaben des Künstlers auf die Würde, die Ehrlichkeit und das Bemühen um Erfolg im Leben.

Eigentlich war diese Ausstellung erst für 2021 vorgesehen. Doch auf Initiative des Künstlers wurde sie auf dieses Jahr vorgezogen. Damit habe dieser Pollença als Tourismusattraktion wiederbeleben wollen, zitiert die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora” den Bürgermeister der Gemeinde, Tomeu Cifre.

Bennàssar selbst verortet die Ursprünge der jetzigen Ausstellung in seiner Eigenschaft als mediterraner Künstler und in seiner Arbeit an den drei Kunstbüchern „Mallorca erótica“, das 2007 erschien, „El vino que bebo sabe a mar“ (Der Wein, den ich trinke, schmeckt nach Meer) von 2012 und „Latir de remos golpeando el mar“ (Das Meer mit dem Ruder schlagen), das 2018 veröffentlicht wurde. „Als ich die Trilogie über unser Meer beendet hatte, begann ich über die menschlichen Unzulänglichkeiten, die Verwirrung in der Welt nachzudenken“, so der Künstler, der daraus die Notwendigkeit folgerte, das mediterrane Lebensgefühl wiederzubeleben. Dazu habe er mit der Ausstellung beitragen wollen.

Dass Bennàssar Skulpturen im öffentlichen Raum ausstellt, ist fast schon ein festes Ritual. 2015 blickten seine großformatigen, drallen Göttinnen vom Meeresboulevard in Cala Rajada aufs Meer hinaus, 2016 zierten die vier Skulpturengruppen Can Picafort. Und 2018 stellte Bennàssar seine Skulpturen im öffentlichen Raum in Sóller und Port de Sóller auf. Die diesjährige Ausstellung in Pollença wird den ganzen Sommer über zu sehen sein. (mb)