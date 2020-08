Polizei löst Wohnwagen-Problem in Alcúdia

Die intensiven Kontrollen scheinen Erfolg zu haben: An diesem Wochenende wurden in der Gemeinde Alcúdia im Norden von Mallorca deutlich weniger geparkte Wohnwagen gezählt.

Wie Ultima Hora berichtete, begann die Gemeindesverwaltung in der vergangenen Woche mit der Überwachung mehrerer Strandzonen. Dort hatte man wegen der enormen Anzahl der geparkten Fahrzeuge eine erhöhte Brandgefahr befürchtet.

Besonders betroffen vom großen Zustrom an Fahrzeugen und Besuchern waren in diesem Sommer Stände wie Alcanada oder La Victòria. Dort hat sich die Situation nun merklich entspannt. Auch in Sa Marina wurde am Samstag nur eine Handvoll Wohnwagen gezählt.

In s'Illot wurde der Parkplatz geschlossen, weil schon vor der Mittagszeit die erlaubte Kapazität erreicht wurde. Die Polizei setzen ihre Kontrollen fort, um zu verhindern, dass nun außerhalb der erlaubten Zonen geparkt wird.