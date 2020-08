Aida Cruises kündigt Neu-Start für September an

Die auch auf Mallorca jahrelang präsente Redderei Aida Cruises will im September den Schiffsbetrieb teilweise wieder aufzunehmen. Die fehlende Freigabe des Flaggenstaates Italien, die den ursprünglich für Anfang August geplanten Neu-Start verhindert hatte, wurde am vergangenen Samstag erteilt.

Ab 6. September nun will Aida erste Kreuzfahrten ab/bis Kiel durchführen. Und in Hamburg starten am 12., 19. und 26. September Norwegen-Reisen der Aida Perla.

Aufgrund der nach wie vor starken coronabedingten Reiseeinschränkungen verlängert der deutsche Kreuzfahrtprimus die Aussetzung des übrigen Schiffsbetriebs bis Ende September. Man bedauere diese Entscheidung sehr, heißt es in der Reedereizentrale in Rostock. Alle Gäste, deren Reise abgesagt wurde, würden umgehend informiert.

Die spanischen Häfen, darunter Palma de Mallorca, sind weiterhin für solche Oceanliner gesperrt. (it)