Hickhack um Standort für mobile TÜV-Station in Peguera

Die geplante mobile TÜV-Station in einem Wohngebiet von Peguera stößt bei den Anwohnern auf wenig Begeisterung. Sie befürchten Hupkonzerte am frühen Morgen und lange Autoschlangen und schlagen eine Verlegung in das Gewerbegebiet Son Bugadelles vor.

Das zuständige Rathaus von Calvià zeigte sich zwar bereit, einen anderen Standort zu erwägen, lehnt den Vorschlag der Anwohner aber ab. Es fehle ein geeignetes Grundstück im Industriegebiet, hieß es. Man habe bereits Eigentümer von Privatgrundstücken kontaktiert, die bereit seien, diese vorübergehend zu vermieten, widersprachen die Anwohner.

Der Inselrat von Mallorca will mit der geplanten provisorischen Prüfstation den TÜV (ITV) entlasten.Die Prüfstellen sind schon seit langem überlaufen, durch die Ausgangssperre hat sich die Situation weiter verschärft. Die mobile Prüfstelle soll zehn Monate lang in Betrieb sein.