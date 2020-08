Lange Autoschlangen vor Es Trenc, Parkplatznot in Delta-Bucht

Trotz coronabedingt weniger Touristen füllen sich derzeit bestimmte Strandorte auf Mallorca fast noch mehr als in den vergangenen Jahren, wozu diesmal Spanier einen großen Anteil beitragen. Auf den Zugangsstraßen etwa zum Paradiesstrand Es Trenc wurden in den vergangenen Tagen lange Autoschlangen beobachtet.

Videos davon wurden etwa auf Twitter gepostet, bereits die Straße zwischen Llucmajor und Campos ist deswegen zuweilen überlastet.

Auch in Puig de Ros, wo neben dem Mhares-Beachclub Dutzende parken, um die Steilküste der Delta-Bucht zu besuchen und dort zu baden, ist zuweilen kein Durchkommen. Am Sonntag war dort am Mittag nach MM-Beobachtungen kein einziger Parkplatz mehr frei.

Eigentlich müssten Behörden besonders frequentierte Küstenbereiche strenger kontrollieren, doch das geschieht laut Beiträgen in den sozialen Netzwerken vielerorts nicht. (it)