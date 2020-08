In diesen Orten auf Mallorca gibt es kein Corona

In 14 Gemeinden auf Mallorca gibt es derzeit keine aktiven Corona-Fälle. Das geht aus einer Statistik des Landes-Gesundheitsministeriums hervor. Es handelt sich um Fornalutx, Estellencs, Escorca, Deià, Costitx, Búger, Banyalbufar, Ariany, Ses Salines, Sant Joan, Puigpunyent, Montuïri, Petra und Maria de la Salut.

Erwartungsgemäß gibt es in Palma die meisten Fälle. Derzeit sind es 928. Auf Platz zwei folgt Calvià mit 68 Positiven. Rang drei hat Marratxí mit 52 Fällen inne, es folgen Llucmajor, Inca und Santa María del Camí.

Die Zahl der Coronafälle war auf Mallorca in den vergangenen Wochen deutlich hochgegangen. Doch das liegt hauptsächlich an wenigen Ausbrüchen in eng besiedelten Orten wie Inca, Palmas Problemviertel Son Gotleu und in S'Arenal. (it)