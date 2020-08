Mallorca plant mehr Coronatests in Problemzonen

Das balearische Gesundheitsministerium plant eine massive Ausweitung von Früherkennungstests gegen das Coronavirus. Die Massentests sollen besonders in sozialen Brennpunkten erfolgen, dort, wo ohnehin schon Einzelfälle entdeckt worden waren. Es handelt sich um Wohnviertel, in denen viele Menschen teils auf engem Raum zusammenleben. Dazu zählen Son Gotleu in Palma, eine Zone in Inca oder der zu Llucmajor gehörende Teil von Arenal.

Die Behörde folgt damit einer Strategie, die sich bereits in Katalonien als erfolgreich erwies. Dort konnten nach massiven PCR-Tests in neuralgischen Zonen Verdachtsfälle isoliert werden, so dass die Zahl der Infektionen in jenen Bereichen wieder rückläufig ist.

Gleichzeitig sind Zwangsmaßnahmen gegen positiv getestete Personen ohne Krankheitssymptome vorgesehen, die sich weigern, in Isolation zu gehen.

Das Hotel Meliá Palma Bay wiederum hat 250 Zimmer bereitgestellt für positiv Getestete, die keine geeignete Bleibe haben, um die Quarantänezeit zu überbrücken. (as)