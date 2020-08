Mallorcas Chef-Virologe rät eindringlich zur Grippeimpfung

Dieses Jahr wird die Grippeimpfung angesichts der sich hinziehenden Coronakrise wichtiger denn je sein. Darauf wies am Mittwoch der Chef-Virologe des Son-Espases-Krankenhauses auf Mallorca, Jordi Reina, hin. Dadurch könne ein Kollaps der Hospitäler im Winter verhindert werden. Außerdem könnten Doppelinfektionen mit Grippe und Corona viel schlimmer für die Patienten sein.

Was die in Entwicklung befindliche Coronaimpfung anbelangt, so ist noch nicht klar, wann diese den Menschen verabreicht werden soll, so Jordi Reina weiter. In den Medien ist vom Spätherbst die Rede. Spanien hatte sich jüngst anderen EU-Staaten angeschlossen und Millionen Dosen von der britischen Firma AstraZeneca bestellt.

Was die Grippeimpfung angeht, so wartet man auf Mallorca laut Reina auf die Anweisungen des spanischen Gesundheitsministeriums. Im vergangenen Jahr war damit im November begonnen worden. (it)