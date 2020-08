Mallorca-Regierung verkündet verschärfte Corona-Regeln

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat am Mittwoch schärfere Anti-Corona-Maßnahmen verkündet. Sie treten am Freitag in Kraft. Damit soll der steigenden Zahl von Ansteckungen entgegengetreten werden.

Treffen von mehr als zehn Personen sind von nun an grundsätzlich verboten, und das auch im privaten Bereich. Sämtliche Strände und Parks sind des Weiteren nachts nicht mehr zugänglich. Hinzu kommt, dass Masken nun auch an Uferstraßen und an Arbeitsstellen getragen werden müssen. Restaurants dürfen nur noch 50 Prozent der in normalen Zeiten üblichen Gäste akzeptieren.

Außerdem ist es künftig verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Events zu essen und in sämtlichen öffentlichen Bereichen zu rauchen. Die Zahl von Teilnehmern bei Hochzeiten und Beerdigungen wird drastisch reduziert. Bordelle werden geschlossen.

Diese Maßnahmen werden alle 15 Tage überprüft. Dann wird entschieden, ob sie verlängert werden oder nicht.

Gesundheitsministerin Patricia Gómez äußerte, dass sich die Zahl der Corona-Neu-Ansteckungen auf hohem Niveau – also bei 250 bis 260 pro Tag –stabilisiert habe. Das beobachte man seit zwei bis drei Tagen. (it)

AKTUALISIERT UM 14:50 UHR