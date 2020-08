Stadtwerke desinfizieren wieder die Straßen von Palma

Mitarbeiter der Stadtwerke reinigen die Straßen in Palma mit einer Chlorlösung. Foto: Youtube: Ultima Hora

Die Stadtwerke Emaya haben wieder damit begonnen, die Straßen der Hauptstadt von Mallorca zu desinfizieren. Dies soll als Schutzmaßnahme im Kampf gegen Corona dienen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden erstmalig Straßen in Zonen, in denen besonders viele Covid-19-Infektionen nachgewiesen wurden, Son Gotleu, Pere Garau und im Zentrum mit einer Chlorlösung gereinigt.

Bereits während der Ausgangssperre hatten die Stadtwerke in Palma diese Maßnahme ergriffen, diese später aber wieder eingestellt. Anwohner hatten moniert, dass die Straßen wieder desinfiziert werden sollten, weil derzeit die Infektionszahlen stark steigen. Aus dem Rathaus heißt es, dass die Arbeit in den Stadtwerken umverteilt wurde, damit keine Aufgabe wegen der Desinfektionsmaßnahmen vernachlässigt werde. Es hatte Beschwerden gegeben, dass der Müll nicht regelmäßig abgeholt worden war.

Seit Ende Juni stellte das Rathaus von Palma zudem 100.000 Euro pro Monat für die tägliche Desinfektion von Parks und Spielplätzen bereit. (cls)