Die Cala S'Almunia platzt aus allen Nähten

Die Bucht ist voll: Anwohner der Cala S'Almunia im Südosten von Mallorca haben sich beim Rathaus in Santanyí beschwert. So fordern, dass die Zahl der Badegäste in der Bucht begrenzt wird.

Zudem soll der Parkplatz der Cala Llombards, den auch die Besucher der Cala S'Almunia und Caló des Moro nutzen, überwacht werden. Die Badegäste würden im Wasser Alkohol trinken, laut Musik hören und keine Rücksicht auf die Natur nehmen. Zudem würden sie kein Geld in der Gemeinde lassen, wie die Anwohner betonen, sondern viele machen nur ein Foto oder ein Video, wie sich in die Cova Foradada springen, aber konsumieren nichts in den Bars und Geschäften von Santanyí.

Bürgermeister Maria Pons sagte, dass sie über die Zustände in der Bucht ebenso verärgert sei wie die Anwohner: "Doch die Zugangskontrolle liegt in der Hand der Guardia Civil nicht der Lokalpolizei." Zudem wies sich darauf hin, dass Santanyí in den vergangenen Jahre keine Werbung mit der Cala S'Almunia und Caló des Moro gemacht hätte. (cls)