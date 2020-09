Statt Peguera: Mobile TÜV-Station nach Magaluf verlegt

Nach Anwohnerprotesten wird die neue mobile TÜV-Station nun doch nicht wie zunächst geplant in einem Wohngebiet von Peguera aufgebaut. Das zuständige Rathaus von Calvià weicht stattdessen auf ein 13.000 Quadratmeter großes Gelände in Magaluf aus, in dessen Nachbarschaft in Zukunft Wohnungen gebaut werden sollen.

Die provisorischePrüfstation soll ab Oktober für zehn Monate in Betrieb gehen. Der Inselrat will damit dem schon lange überlasteten TÜV (ITV) unter die Arme greifen. (red)